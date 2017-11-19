Претендент на Лігу Європи "Ворскла" не зуміла перемогти аутсайдера Прем'єр-ліги "Сталь"

У Полтаві відбувся поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала на своєму полі "Сталь" з Кам'янського.

Поєдинок завершився внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі полтавчани на правах фаворита частіше володіли м'ячем, проте до небезпечних моментів доводили справу нечасто. Відзначитися "Ворсклі" вдалося вже після перерви. Після проходу Ребенка Кобахідзе в один дотик відправив м'яч у сітку.

Однак на 72-й хвилині гравець "Сталі" Хоцяновський відновив рівновагу. Воротар "Ворскли" Шуст кулаком вибив м'яч прямо на Хоцяновського, який зумів скористатися ситуацією.

Нічия - 1:1 - пішла в залік "Сталі", яка веде боротьбу за виживання. Колектив з Кам'янського набрав 12 очок, порівнявшись з "Чорноморцем" (команди посідають 11-е і 12-е місця в турнірній таблиці).

У "Ворскли" - 22 очки і п'ятий рядок у таблиці.