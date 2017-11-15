Захисник "Шахтаря" Ордець: спочатку треба добре зіграти з "Олександрією", а потім вже думати про "Наполі"

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець відповів на питання ЗМІ на відкритому тренуванні гірників перед грою з "Олександрією" в рамках чемпіонату української Прем'єр-ліги, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Олександрія" - дуже хороша і агресивна команда з досвідченими виконавцями. Є високі, потужні нападаючі, завдяки чому «Олександрія» намагається вичавлювати максимум з кожного стандарту: виграють багато верхових єдиноборств, забивають чимало м'ячів. Нам необхідно бути уважними у своїй штрафній: не фолити і не заробляти зайві кутові. Буде важкий поєдинок, тим більше що ми після збірної, але треба виходити і показувати гідний футбол перед Лігою чемпіонів, - почав гравець.

Читайте також"Шахтар" продав понад 15 тисяч квитків на матч ЛЧ з "Манчестер Сіті" за перші дніНа прохання виділити у складі суперника когось персонально, Ордець згадав свого колишнього одноклубника: "Віталій Паламар хороший – я грав з ним ще в «Шахтарі-3». Він хоч і не дуже високий, але потужний, добре чіпляється за м'ячі. Куліш також непоганий нападник. Є сильні флангові футболісти, наприклад, Андрій Цуріков з прекрасною передачею. Запорожан, що базується в центрі поля, – мозок команди. У цілому в «Олександрії» зібрані сильні хлопці, так що сподіваємося, буде відмінна зустріч".

"Чекаємо підтримки уболівальників на цьому матчі", - окремо додав гравець.

Відповідаючи на питання УНІАН про те, чи тримають гравці донецької команди в голові майбутній матч Ліги чемпіонів з "Наполі", захисник відповів: "Так, але спочатку треба добре зіграти з «Олександрією», перемогти, а потім вже думати про «Наполі».

А говорячи про загальний стан команди, зауважив: "У нас на третій-четвертий день поєдинки, бо ми вже влилися в цей ритм, всі звикли до навантажень. Так грають і в Англії, і в Іспанії, ми теж адаптувалися і готові на сто відсотків. Будемо битися! Перебудовуватися не складно, адже коли приїжджаємо зі збірної, то відразу йде робота на оборону, всі орієнтуються на клуб і виконують вимоги нашого тренера. У Ярослава Ракицького все в порядку, тренується. Начебто, нічого не болить, не турбує, і він буде готуватися до зустрічі".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться в п'ятницю, 17 листопада. Початок гри у Харкові - о 19.00.