Тренер збірної Італії після провалу: при мені були одні з кращих результатів за останні 40 років

Головний тренер збірної Італії Джанп'єро Вентура після провалу команди в кваліфікації ЧС-2018 оцінив свою роботу.

«Без Італії чемпіонат світу не буде таким привабливим, але, на жаль, це сталося. Що я можу зробити? Я вибачився перед італійцями за результат. І все ж при мені у збірної Італії були одні з кращих результатів за останні 40 років. Я програв у двох матчах», – сказав Вентура в інтерв'ю виданню Le Iene, яке цитує FourFourTwo.

Читайте такожФедерація футболу Італії почала переговори з АнчелоттіНасправді Італія під керівництвом 69-річного Джанп'єро Вентури програла три рази в 17 матчах: Франції (1:3), Іспанії (0:3) і Швеції (0:1).

Італійці вдруге в історії і вперше з 1958 року не пройшли кваліфікацію чемпіонату світу. При цьому сам тренер не збирається йти у відставку і вимагає компенсацію в разі дострокового розірвання контракту.