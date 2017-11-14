Молодіжна збірна України обіграла Шотландію у матчі відбору Євро-2019

В Перті (Шотландія) завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 серед молодіжних команд (U-21), в якому збірна України обіграла команду Шотландії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Перший гольовий момент у матчі стався на 45+1 хвилині, коли Андрій Борячук завдав точний удар по воротах суперника.

А в самій кінцівці гри, в доданий час вже до другого тайму, на 90+4 хвилині, Віктор Коваленко забив другий гол збірної України, зміцнивши перевагу гостей.

Таким чином, після 5-ти турів групового етапу змагань - половини ігор - на рахунку нашої команди 8 очок і вона ділить 2-3 місце зі збірною Нідерландів, відстаючи від лідера турніру - команди Англії - на 5 балів (13).

Інші матчі відбіркового турніру в Групі 4 пройдуть у 2018-му році.