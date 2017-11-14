"Динамо" зараховано технічну поразку в матчі з "Маріуполем" - рішення Апеляційного комітету ФФУ
15:40, 14 листопада 2017Футбол
341
Апеляційний комітет ФФУ затвердив більш раннє рішення Контрольно-дисциплінарного комітету федерації.
facebook.com/fcmariupol
Апеляційний комітет ФФУ затвердив технічну поразку «Динамо» за неявку на матч у Маріуполі. Про це повідомляє Команда1.
Це ж стосується команд київського клубу U-21 та U-19. Таким чином, апеляція «Динамо» на рішення КДК ФФУ не була задоволена.
Нагадаємо, київський клуб за кілька днів до засідання АК ФФУ намагався домовитися з «Маріуполем» про те, щоб все-таки зіграти цей матч, але отримав відмову.
Поки не повідомляється, чи буде «Динамо» подавати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter