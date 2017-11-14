"Динамо" зараховано технічну поразку в матчі з "Маріуполем" - рішення Апеляційного комітету ФФУ

Апеляційний комітет ФФУ затвердив технічну поразку «Динамо» за неявку на матч у Маріуполі. Про це повідомляє Команда1.

Це ж стосується команд київського клубу U-21 та U-19. Таким чином, апеляція «Динамо» на рішення КДК ФФУ не була задоволена.

Нагадаємо, київський клуб за кілька днів до засідання АК ФФУ намагався домовитися з «Маріуполем» про те, щоб все-таки зіграти цей матч, але отримав відмову.

Поки не повідомляється, чи буде «Динамо» подавати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.