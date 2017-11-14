Ти - легенда: іспанець Касільяс підтримав Буффона, який драматично завершив кар'єру у збірній Італії

Воротар "Порту" і екс-голкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс висловив підтримку своєму колезі та другу - голкіперу "Ювентуса" Джанлуїджі Буффону.

Нагадаємо, напередодні італійська збірна не зуміла обіграти Швецію (0:0), втративши шанс вийти на чемпіонат світу. Цей мундіаль повинен був стати рекордним шостим в кар'єрі Джанлуїджі Буффона, проте цьому не судилося статися.

Після поєдинку роздратований Буффон заплакав під час інтерв'ю і заявив, що завершує виступи за збірну. Разом з ним з головною командою країни попрощалися також К'єлліні, Де Россі і Барцальї. Однак найбільш зворушливим виявилося саме прощання Буффона.

Buffon: "Lo sentimos mucho, hemos fracasado. Me duele mucho que mi último partido oficial coincida con la no clasificación para el Mundial"pic.twitter.com/4G8dXIioyI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2017

"Неймовірно шкода бачити подібне, - написав Ікер Касільяс у своїй сторінці в Twitter. - Я хочу, щоб ти, як і раніше, був для всіх легендою. Я пишаюся, що в своєму житті мені доводилося спілкуватися з тобою і грати проти тебе. Продовжуй радувати нас своєю грою, мій друже".