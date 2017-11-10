Ярмоленко підтримав екс-одноклубника і партнера по збірній Сидорчука
23:03, 10 листопада 2017Футбол
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Гравець "Динамо" вибув на п'ять місяців після травми і операції на хрестоподібних зв'язках.
Ямоленко підтримав партнера по збірній / dynamo.kiev.ua
Хавбек збірної України Андрій Ярмоленко підтримав травмованого Сергія Сидорчука, який вибув з ладу не менше, ніж на п'ять місяців, повідомляє Sport.ua.
Ярмоленко забив гол у ворота збірної Словаччини, після чого задер футболку, показавши напис «Сидір, ми з тобою».
Як повідомляв УНІАН, хавбека київського «Динамо» Сергію Сидорчуку зробили операцію в Іспанії, на відновлення знадобиться мінімум 5 місяців.
26-річний гравець пошкодив передню хрестоподібну зв'язку в матчі 3-го туру групового раунду Ліги Європи проти швейцарського «Янг Бойз» (2:2).
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