У "Чорноморці" назвали відставку Дулуба "вигадками жовтої преси"

Генеральний директор ФК «Чорноморець» (Одеса) Анатолій Місюра відповів на найактуальніші питання щодо поточної діяльності клубу в інтерв'ю "Думській".

Зокрема, на питання про відставку нинішнього головного тренера команди Олега Дулуба він відреагував так:

Коментувати вигадки «жовтої преси» я, як і головний тренер нашої команди Олег Дулуб, не маю наміру (Олег Анатолійович сказав про це на одній із прес-конференцій. – Думська.). Раджу вам звернутися до першоджерела даної інформації і отримати безпосередні відповіді від її авторів. Мені й самому цікаво, звідки вони взяли ці дані і навіщо так активно поширюють їх у засобах масової інформації.

Читайте такожНаставник "Чорноморця" Дулуб після перемоги над "Динамо" визнаний кращим тренером туруПро можливий прихід в "Чорноморець" тренера Костянтина Фролова функціонер заявив наступне:

– Всьому свій час. Якщо це станеться – відповідне повідомлення буде опубліковано на офіційному сайті ФК «Чорноморець». Поки все це лише розмови.

А говорячи про преміальні за перемогу в матчі УПЛ з київським «Динамо» зауважив:

– Виплата преміальних – це внутрішнє питання клубу. Преміювати команду може тільки президент нашого футбольного клубу. Відповідно ніяких розмов про гроші ми ні з ким "ззовні" не ведемо. У нас працює спортивний принцип «Перемагає найсильніший!».

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд ЗМІ поспішили відправити у відставку Олега Дулуба, призначивши на його місце Костянтина Фролова.