"Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів 17 млн. євро призових, "Динамо" в Лізі Європи - 5 млн.

Донецький "Шахтар" в Лізі чемпіонів вже заробив 17,2 млн євро призових, в той час як київське "Динамо" в Лізі Європи у поточному сезоні заробило поки 5,02 млн євро, повідомляє Команда 1.

Що стосується чемпіона України, то 12,7 млн гірники отримають в якості гарантованого бонусу за участь в груповому турнірі. Ще 4,5 млн покладається донеччанам за три перемоги (по 1,5 млн) в основній сітці турніру.

Нагадаємо, що всього одне очко відділяє команду Паулу Фонсеки від виходу в 1/8 фіналу і додаткових 6 млн євро. До речі, нічия в Лізі чемпіонів за теперішніх часів "варта" 0,5 млн.

У свою чергу, "Динамо" в єврокубках в поточному сезоні заробило як мінімум 5,02 млн євро. Команді, яка вилетіла в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів покладається заохочувальний бонус у розмірі 0,42 млн. В Лізі Європі київський клуб отримає 2,6 млн тільки за участь в груповому раунді.

Три перемоги (0,36) та нічия (0,12) принесли в касу ще 1,2 млн. 0,5 млн гарантовані всім учасникам 1/16 фіналу ЛЄ, а "Динамо" після виїзного успіху в Швейцарії над "Янг Болйз" таким і є. Плюс розмічаються додаткові гонорари переможцям груп (0,6) і другим командам (0,3).

Такм чином, якщо біло-сині займуть у квартеті перше місце, до базової цифри 5,02 додаємо ще 0,3 млн. Це, нагадаємо, без урахування перерозподілених коштів (за нічиї) і частки в маркетинговому пулі, загальна сума якого становить 160 млн.

Нарешті, призові третього учасника єврокубків від України - луганської "Зорі" - складають на сьогодні 3,32 млн євро (2,6 за участь + 0,72 за дві перемоги).

Команди, що вибули в кваліфікації Ліги Європи, також отримають преміальні. Зокрема, донецькому "Олімпіку" дістанеться 235 тис євро за участь у третьому раунді кваліфікації, а "Олександрія" отримає за два раунди 480 тис євро.