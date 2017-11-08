ФІФА знову оштрафувала ФФУ за поведінку фанатів

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оштрафувала Федерацію футболу України (ФФУ) на 39 тисяч швейцарських франків за порушення з боку вболівальників на матчах відбору на чемпіонат світу-2018 з Косово (2:0) і Хорватією (0:2), інформує SportArena з посиланням на офіційний сайт організації.

За гру з хорватами ФФУ була оштрафована на 35 тисяч франків – у ФІФА помітили, що під час матчу українські фанати вивішували образливі банери, виспівували дискримінаційні пісні і використовували лазери.

Решта 4 тисячі штрафу – це покарання за виспівування фанатами заборонених гасел під час матчу в Косово.

Крім того, ФІФА винесла українській федерації два попередження.

Нагадаємо, збірна України посіла лише 3-е місце у відбірній групі на ЧС-2018, так що в Росії точно не зіграє.

Раніше ФІФА вже штрафувала українців за порушення фанатів на матчах з Ісландією (0:2), Туреччиною (2:0) та Косово (3:0).

Крім ФФУ, ФІФА також оштрафувала футбольні федерації Аргентини (40 тисяч франків), Боснії і Герцеговини (47,5), Чилі (20), Єгипту (20), Естонії (30), Греції (30), Перу (25), Польщі (20) і Сербії (160).