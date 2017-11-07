Капітан збірної Словаччини Гамшик: Україна – сильний суперник

Капітан збірної Словаччини Марек Гамшик вважає, що команда Андрія Шевченка - це серйозний суперник. Про це гравець заявив напередодні прес-службі Словацького футбольного союзу, повідомляє Isport.

"Збірна України – сильний суперник. У нас є досвід гри проти них, адже ми провели дві зустрічі в минулій кваліфікації. Що ж до Норвегії, то проти цієї команди я ще не грав, але, думаю, що це типово скандинавська команда зі своїм стилем. Вони будуть діяти надійно в обороні і швидко в атаці.

На нас чекають матчі проти двох серйозних опонентів, яких ми маємо намір перевірити на міцність. Товариські матчі призначені для того, щоб перевірити команду і футболістів ротації", - зазначив Гамшик.

Раніше стало відомо, що на підготовку до товариських матчів з Україною і Норвегією головний тренер збірної Словаччини Ян Козак викликав 24 гравці.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна – Словаччина відбудеться на стадіоні "Арені Львів" у п'ятницю, 10 жовтня. Початок гри - о 20:00