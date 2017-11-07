Екс-форвард "Шахтаря" Луїс Адріано виграв у донецького клубу справу в Спортивному суді в Лозанні

Екс-форвард «Шахтаря» Луїс Адріано виграв справу проти свого колишнього клубу в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні, повідомляє Gauchazh.

Бразильський футболіст звернувся з скаргою в CAS через борги по зарплаті, які з'явилися перед його переходом з "Шахтаря" в "Мілан".

Під час переговорів між клубами в 2015 році Луїс Адріано перебував у Бразилії з дозволу донецького клубу, але після проведеного переходу «Шахтар» зняв з його зарплати гроші за пропуск тренувань.

Луїс Адріано в CAS домігся не тільки виплати цієї суми, але і отримав компенсацію за перельоти між Бразилією та Україною, яка також була передбачена у його контракті.

Нагадаємо, що Луїс Адріано виступав за «Шахтар» з 2007-го по 2015 рік, забивши 128 голів у 266 матчах у всіх турнірах, і став кращим бомбардиром клубу за історію.