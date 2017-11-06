Шевченко залишається на посаді тренера збірної України на наступні два роки

Сьогодні в Будинку футболу відбулося чергове засідання Виконкому ФФУ.

Одним з головних питань була подальша доля Андрія Шевченка на посаді наставника національної збірної України. Члени Виконкому одноголосно проголосували за те, щоб в наступному відбірковому циклі національною командою керував її нинішній головний тренер Андрій Шевченко, про це повідомляє zbirna.com.

За наявною інформацією, Шевченко буде керувати збірною України ще два роки, тобто як мінімум до кінця кваліфікації Євро-2020.

Нагадаємо, Шевченко очолив збірну влітку 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли потрапити у фінальну частину ЧС-2018, посівши третє місце у відбірковій групі.