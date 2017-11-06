Бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі близький до отримання українського громадянства - ЗМІ

Бразильський захисник «Шахтаря» Ісмаїлі близький до отримання громадянства України, повідомляє FootballHub.

Це питання піднімалося сьогодні в ФФУ – на засіданні Комітету національних збірних команд.

27-річний захисник грає за «Шахтар» з 2013 року. Нагадаємо, для отримання українського громадянства потрібно прожити в Україні 5 років.

Близько місяця тому громадянином України став півзахисник "Шахтаря" Марлос, який одразу ж отримав виклик у національну збірну.