Бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі близький до отримання українського громадянства - ЗМІ
15:26, 06 листопада 2017Футбол
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Скоро буде п'ять років, як Ісмаїлі виступає в чемпіонаті України.
Ісмаїлі, за інформацією ЗМІ, близький до отримання українського громадянства / shakhtar.com
Бразильський захисник «Шахтаря» Ісмаїлі близький до отримання громадянства України, повідомляє FootballHub.
Це питання піднімалося сьогодні в ФФУ – на засіданні Комітету національних збірних команд.
27-річний захисник грає за «Шахтар» з 2013 року. Нагадаємо, для отримання українського громадянства потрібно прожити в Україні 5 років.
Близько місяця тому громадянином України став півзахисник "Шахтаря" Марлос, який одразу ж отримав виклик у національну збірну.
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