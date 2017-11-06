В англійській Прем'єр-лізі чергова тренерська відставка: Біліч покинув "Вест Хем"

Хорватський фахівець Славен Біліч покинув пост головного тренера лондонського "Вест Хема", повідомляє прес-служба клубу. 49-річний наставник очолював команду з 2015 року. Разом з Білічем клуб покинули його чотири помічника.

"Вест Хем" висловлює подяку Славену Білічу і його команді за їхню роботу в останні 2,5 роки. Але сьогодні ми вважаємо, що необхідно внести зміни, щоб клуб рухався вперед у відповідності зі своїми амбіціями", - йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Зараз "Вест Хем" перебуває у пошуках нового тренера. Раніше повідомлялося, що це місце може зайняти Девід Мойес. Очікується, що фахівець очолить команду на півроку, до кінця цього сезону. Останнім місцем роботи Мойеса був "Сандерленд".

"Вест Хем" під керівництвом Біліча в останньому матчі програв "Ліверпулю" (1:4) і посідає 18-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 9 очок.

Нагадаємо, раніше тренерські рокіровки по ходу цього сезону відбулися в "Евертоні" і "Лестері".