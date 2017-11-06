Шевченко викликав на тренувальний збір перед Словаччиною ще одного нападника
12:28, 06 листопада 2017Футбол
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Динамівець Артем Бєсєдін замінить у збірній травмованого одноклубника Артема Кравця.
Артем Бєсєдін / uefa.com
У зв'язку з ушкодженням Артема Кравця, який пропустить залишок сезону і не зможе взяти участь у зборі національної команди України, тренерський штаб збірної на чолі з Андрієм Шевченком викликав у розташування головної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна.
Разом з іншими 22 гравцями нападник прибуде до готелю "Алфавіто" у Києві, де сьогодні розпочнеться підготовка до товариського матчу зі Словаччиною.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок - о 20.00.
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