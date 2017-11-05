"Сталь" і "Карпати" розіграли вже третю нульову нічию в 15-му турі УПЛ

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся матч 15-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала львівські "Карпати".

Поєдинок завершився внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Глядачі побачили мінімум гольових моментів. Мабуть, тільки "Карпати" показали бажання здобути три очки у другому таймі, але м'яч після удару Олександра Гладкого влучив у штангу, а Леонід Акулінін вже в компенсований час пробив надто слабко.

В цілому, закономірна нічия.

Нагадаємо, що тур почався в суботу, і обидва матчі - "Верес" - Зірка" та "Олександрія" - "Чорноморець" - завершилися вчора без забитих голів. Таким чином, у 15-му турі відбулися вже три нульові нічиї.

Нагадаємо, що "Динамо" сьогодні прийме "Ворсклу".