Футболіст "Марселя" Евра вдарив фаната своєї команди ногою в обличчя і був видалений до початку матчу Ліги Європи (відео)

Перед матчем групового етапу Ліги Європи між португальською "Віторією" з Гимараєша і французьким "Марселем" трапився неприємний епізод між фанатами французького клубу і захисником Патрісом Евра, повідомляє Football.ua.

Вболівальники почали ображати Евра на передматчевій розминці, після чого і зовсім прорвалися через бар'єри і хотіли напасти на гравця. У відповідь Евра атакував одного з фанатів і наніс йому удар ногою в голову.

У підсумку рефері Тамаш Богнар показав Евра, який був у заявці "Марселя" на лавці запасних, червону картку. Гравець був вилучений ще до початку матчу. Втім, французька команда, з урахуванням того, що гравець значився серед запасних, почала матч у повному складі.

Тим не менш, "Марсель" програв матч з рахунком 0:1.