"Динамо" вимагає вибачень від ФФУ за перекручену інформацію про борги

Футбольний клуб «Динамо» на своєму офіційному сайті опублікував лист до президента ФФУ Андрія Павелка, де вимагає отримати вибачення за заяви заступника директора центру ліцензування ФФУ Сергія Задирана на адресу столичного клубу.

«У заяві Задирана грубо порушені принципи конфіденційності, які щорічно фіксуються в угоді і підписуються футбольними клубами і ФФУ. Крім того, прозвучало явне перекручування фактів щодо виконання клубом своїх фінансових зобов'язань. Сподіваємося отримати вибачення за некоректну заяву на адресу клубу і вашу реакцію на порушення угоди про конфіденційність», – зазначено в листі київського клубу.

Читайте також"Динамо" загрожує виключення з єврокубків з-за боргів - ФФУНа підтвердження «Динамо» опублікувало відповідь керівника фінансового моніторингу та відповідності УЄФА Пабло Родрігеса.

У ньому сказано, що слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю клубів не відкривала розслідування за ліцензії участі клубу в єврокубках сезону 2017/18.

Також, судячи зі слів Родрігеса, «Динамо» своєчасно виплатило всі свої платіжні зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, вчора з'явилася інформація про те, що у "Динамо" існують заборгованості, про існування яких київський клуб не згадав при підготовці документів на атестацію. При цьому заступник директора центру ліцензування ФФУ Сергій Задиран посилався на нібито отриманий з УЄФА лист, в якому УЄФА "висловив стурбованість". Йшлося також про санкції, які загрожували "Динамо", аж до виключення з єврокубків.