Тренер "Шахтаря" Фонсека перед матчем з "Феєноордом": ми поважаємо нашого опонента і знаємо його кращі якості

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека провів традиційну передматчеву прес-конференцію перед грою 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти голландського "Фейєноорда", повідомляє офіційний сайт гірників:

– Всім добрий вечір. У нас хороша група агрономів, вони чудово виконують свою роботу. Поле буде відмінним, як і завжди, майбутній поєдинок не стане винятком, - почав Фонсека з відповіді на питання про те, що останнім часом газон стадіону перевантажений матчами. У суботу на цьому полі грав "Шахтар", а в неділю свою зустріч провів «Металіст 1925»

Говорячи про Бернарда, тренер зазначив: "Він у чудовому стані і завтра зіграє".

А говорячи про загальний стан команди у зв'язку з щільним графіком – чемпіонат і Кубок, зауважив: "Дійсно, цей місяць виявився дуже складним. Була велика кількість ігор і перельотів, ми багато часу перебували у готелях. Так чи інакше, готуємося і вивчаємо суперника: проглянули відео і постаралися донести до хлопців максимум інформації".

"Я довіряю абсолютно всім. Завжди намагаюся аналізувати і зрозуміти, що може статися на полі, виходячи з цього і вибираю склад. Всі прекрасно знають, і ніхто не стане приховувати, що Факундо переживає чудовий період у кар'єрі. Так, ми використовуємо його набагато більше. Він демонструє хорошу гру і повністю справляється зі своїми функціями. Повторю, що довіряю всім хлопцям, але вибираю Феррейру після аналізу наших матчів", - відзначив тренер Феррейру.

Говорячи про матчі зі "Сталлю" в чемпіонаті України, тренер поскаржився: "У минулому поєдинку у нас були деякі проблеми з завершенням атак. У всіх попередніх ми створювали величезну кількість моментів. Нам не вистачало забитих м'ячів. Кажу прямо: мали деякі проблеми останнім часом. Тим не менш, думаю, ми виправимося і зможемо закрити це питання...

Але на цьому тижні у нас також був складний матч з «Зорею», де ми відзначилися чотири рази. Не забувайте, це не повинно бути", - додав португальський фахівець.

Читайте такожГолландський "Фейєноорд" замовив поліцейський ескорт у Харкові і проведе передматчеве тренування в РоттердаміКажучи про плани на завтрашній матч, тренер зазначив: "Ми провели прекрасний поєдинок у Нідерландах на полі суперника. Можливо, лише на перших хвилинах піддалися натиску «Фейєноорда», проте потім виправили ситуацію. Думаю, гра буде не сильно відрізнятися. Можливо, у складах з'являться два-три інших футболіста або їх індивідуальні дії стануть іншими, але за два тижні команди не можуть радикально змінитися, тому ми побачимо в Харкові приблизно такий самий футбол".

А говорячи в загальному про матчі першого кола групового етапу ЛЧ, зауважив: "Всі три матчі виявилися дуже важкими. Два з них ми виграли, проте, повірте мені, це було досить непросто. Нам довелося докласти максимум сил. Не можу сказати, якого саме поєдинку з трьох я чекаю і який буде найважчим. Думаю, ще рано говорити про це або про фінальної класифікації. Нам належить зустрітися з трьома складними суперниками, і статися може що завгодно. У нас в групі топ-клуби, кожен може відібрати очки у іншого. Передбачити я не можу".

Нарешті, говорячи про те, що у "Фейєноорда" немає набраних очок, тренер "Шахтаря" застеріг: "Ми поважаємо нашого опонента і знаємо його гідності. Завжди складно опинитися в групі Ліги чемпіонів з «Наполі» і «Манчестер Сіті» – це одні з кращих, якщо не кращі команди Європи. Ми розглядаємо «Фейєноорд» не за результатами, а по їх діям на полі. У перші кілька хвилин вдома вони створили нам багато проблем. Очікуємо складної гри з дуже сильним суперником".

У самій кінцівці, відповідаючи на жартівливе питання про Хеллоуїн і образ, який близький тренеру на вечірці з цього приводу, зауважив:

"Будете сміятися не тільки з питання, але і з моєї відповіді. Нещодавно розмірковував на цю тему, оскільки гравці влаштували благодійний вечір, де всі були в масках і розмальовані. Я почав згадувати. Коли був дитиною, мені подобалася маска Зорро. Напевно, якщо б зараз з'явилася можливість взяти участь в маскарадній вечірці, одягнув би саме її... Ви хапаєте мене за п'яти на кожній прес-конференції! Я вже бачу заголовки в пресі: «Португальський Зорро ходить по Україні». В інтернеті зараз напевно з'являться колажі, де я в масці і капелюсі. Спасибі вам, добрий жарт".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Фейєноорд" відбудеться в середу 1 листопада в Харкові. Початок гри - о 21.45