У матчі з "Янг Бойз" у Лізі Європи "Динамо" зіграє без Мбокані

Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокані не зможе допомогти киянам у матчі 4-го туру Ліги Європи проти швейцарського "Янг Бойз".

Нападник з Конго отримав пошкодження в останньому турі УПЛ. На 85-й хвилині матчу проти "Карпат" Мбокані залишив поле за допомогою лікарів. Стан здоров'я Мбокані прокоментував головний лікар "Динамо".

"Після повернення у Київ футболісту була проведена МРТ, яка показала невелике розтягнення м'яза стегна. На відновлення знадобиться близько 3-4 днів. На виїзний матч проти "Янг Бойз" Дьємерсі не поїде, а от до наступного поєдинку з "Ворсклою" буде готуватися нарівні з іншими футболістами", – цитує Леоніда Миронова офіційний сайт "Динамо".

Читайте також"Динамо" уникнуло зустрічі з "Маріуполем" у чвертьфіналі Кубка УкраїниТакож не допоможе динамівцям у грі зі швейцарським клубом і півзахисник Віктор Циганков. 19-річний вінгер ще не відновився від травми привідного м'яза, яка загострилася на початку жовтня під час зборів національної команди України.

Матч "Янг Бойз" – "Динамо" відбудеться 2 листопада, початок о 20:00. Команди підходять до матчу з розривом в 4 очки. Швейцарці знаходяться на 2-му місці і мають 4 бали, кияни очолюють таблицю з 7 пунктів.