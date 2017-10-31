Гори грошей: гравці китайського клубу вийшли у другу лігу і отримали за це нечувану премію

Власник китайського клубу «Мейчжоу Техань» щедро винагородив футболістів своєї команди за вихід у другий дивізіон Китаю, повідомляє Daily Mail.

Власник команди виплатив кожному гравцеві бонус у розмірі 3,3 мільйона євро. Фотографії футболістів поруч з горами грошей вже з'явилися в мережі.

Додамо, що «Мейчжоу Техань» обіграв у плей-офф за сумою двох зустрічей «Шеньчжень Леман» – 3:1.

Також повідомляється, що команда грає без легіонерів, весь персонал – також з Китаю.