"Чорноморець" і "Маріуполь" зіграли внічию в останньому матчі туру Прем'єр-ліги
21:37, 30 жовтня 2017Футбол
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Гра в Одесі завершилась з рахунком 0:0.
"Чорноморець" і "Маріуполь" не виявили переможця / chernomorets.odessa.ua
В Одесі завершився заключний матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Маріуполь" і зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився внічию 0:0
Таким чином, одесити набрали 11 очок, пішли з останнього 12-го місця і тепер ділять 10-11 рядки в турнірній таблиці з "Олександрією".
На рахунку "Маріуполя" 17 очок і 7-е місце. Команда впритул наблизилася до "Зорі" з Луганська (18), яка посідає 6-е місце.
15-й тур УПЛ відбудеться 4-5 листопада.
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