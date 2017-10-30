"Чорноморець" і "Маріуполь" зіграли внічию в останньому матчі туру Прем'єр-ліги

В Одесі завершився заключний матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Маріуполь" і зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився внічию 0:0

Таким чином, одесити набрали 11 очок, пішли з останнього 12-го місця і тепер ділять 10-11 рядки в турнірній таблиці з "Олександрією".

На рахунку "Маріуполя" 17 очок і 7-е місце. Команда впритул наблизилася до "Зорі" з Луганська (18), яка посідає 6-е місце.

15-й тур УПЛ відбудеться 4-5 листопада.