Керівництво ФК "Карпати" готово продати 50% акцій клубу за 1 гривню - заява клубу

Зважаючи на непоодинокі звернення від фанатів, керівництво футбольного клубу «Карпати» (Львів) готове продати 50% акцій клубу за символічну суму – одну гривню, йдеться у заяві на офіційному сайті ФК "Карпати".

"Ті, хто бажають взяти на власні плечі відповідальність за долю та процвітання львівських «Карпат», можуть надсилати офіційні пропозиції, свої контакти та мотиваційну частину на пошту: fckarpaty63@gmail.com", - говориться в тексті заяви.

За словами керівництва львів`ян, єдина умова полягає в тому, що потенційний покупець повинен надати офіційні фінансові гарантії для повноцінного функціонування клубу на відповідному рівні".

"Після опрацювання усіх звернень, ФК «Карпати» обов’язково зв’яжеться з вами", - підсумовується у заяві.

На даний момент ФК "Карпати" посідають 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ з 12 команд, набравши в 9 матчах 13 очок.