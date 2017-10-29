"Олександрія" вирвала нічию у багатому на голи матчі з "Зорею" (відео)

У Запоріжжі відбувся матч 14-го туру УПЛ, в якому "Зоря" приймала "Олександрію".

Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов з повною перевагою підопічних Юрія Вернидуба. На 11-й хвилині бразильський легіонер луганчан Юрі Фрейтас відкрив рахунок після навісу від Силаса.

На 34-й хвилині Громов подвоїв перевагу "Зорі".

На 52-й хвилині "Олександрія" відродила інтригу - м'яч записав на свій рахунок Старенький.

А на 70-й Бондаренко зрівняв рахунок дальнім ударом.

На 80-й хвилині Паламар залишив "Олександрію" вдесятьох. "Зоря" спробувала вирвати перемогу у час, що залишився, але луганчан підвела виконавська майстерність.

"Зоря" набрала 18 очок і залишилася на 6-му місці. В "Олександрії" - 11 пунктів і 10-е місце.