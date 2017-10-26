Шевченко включив до складу національної збірної двох новачків

У список потрапили нападник "Ворскли" Юрій Коломоєць і півзахисник "Зорі" Олександр Андрієвський.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список з 21 гравця, які викликані ним на підготовчий збір перед товариським матчем зі Словаччиною. Вперше включені до складу національної команди новачки - форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць та хавбек «Зорі» Олександр Андрієвський, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Максим Коваль («Динамо»). Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець («Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо»), Едуард Соболь («Славія», Чехія), Микола Матвієнко («Ворскла»), Олександр Кучер («Кайсеріспор», Туреччина), Олександр Караваєв («Зоря»). Півзахисники: Денис Гармаш, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Андрій Ярмоленко(«Боруссія» Д, Німеччина), Руслан Ротань («Славія»), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Олександр Андрієвський («Зоря») Нападаючі: Артем Кравець («Динамо»), Юрій Коломоєць («Ворскла»). Матч Україна - Чехія відбудеться у Львові на місцевій "Арені-Львів". Початок – о 20.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter