Аргентина просила більше 1 мільйона доларів за матч зі збірною України

Аргентинська футбольна асоціація хотіла отримати більше мільйона доларів за приїзд своєї збірної на товариську гру з національною командою України, повідомляє FootballHub.

Українську сторону не влаштували вимоги аргентинців по вартості за спаринг, а тому матч в листопаді точно не відбудеться, хоча переговори з цього питання дійсно були.

Кілька днів тому ЗМІ повідомили про можливість такого спарингу в листопаді, але в ФФУ не коментували цю інформацію, а головний тренер збірної Андрій Шевченко на прес-конференції лише зазначив, що було б добре провести таку зустріч.

Швидше за все, "синьо-жовті" проведуть у листопаді лише один контрольний матч — проти Словаччини, який відбудеться 10 листопада у Львові.

Аргентина ж зіграє два спаринги у Росії - 10 листопада з росіянами в Москві, а 14-го - з Нігерією в Краснодарі.

Відзначимо, що команда Аргентини кваліфікувалася на чемпіонат світу-2018, тоді як Україна не потрапила навіть в стикові зустрічі за право зіграти на мундіалі.