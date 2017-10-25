Онлайн-відеотрансляція, "Зоря" - "Шахтар": Кубок України, 1/8 фіналу

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому луганська "Зоря" в якості номінального господаря поля приймає донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зійшлися команди, які посідають 6-е і 1-е місця в турнірній таблиці.

Різниця між "Зорею" та "Шахтарем" складає 15 очок - 17 проти 32, а в першому колі нинішнього чемпіонату, в матчі 8-го туру, "Шахтар" обіграв "Зорю" у Харкові з рахунком 3:1.

У рамках Кубка України команди зустрічалися в сезоні 2015/16, коли перемогу у фіналі здобув "Шахтар" - 2:0.

У сьогоднішньому матчі фаворитом на котируваннях букмекерських контор також є "Шахтар". Ставки на перемогу донеччан приймаються з коефіцієнтом 1,37 до 1, на нічию - 4,34 до 1, а на перемогу "Зорі" - 6,60 до 1.

Матч "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться у Запоріжжі о 19.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.