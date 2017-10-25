Ярмоленко забив у Кубку Німеччини свій третій гол за "Боруссію" (відео)

Півзахисник збірної України і дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі Кубка Німеччини, повідомляє твіттер німецького клубу.

В гостьовому поєдинку проти команди третього німецького дивізіону "Магдебурга" (5:0) Ярмоленко відіграв весь матч і забив на 73-й хвилині, реалізувавши пенальті.

Також українець взяв участь ще у двох голах «Боруссії». Спочатку після його навісу м'яч скинули на Кастро, який відкрив рахунок. Потім Андрій віддав передголевий пас в атаці, коли рахунок став 2:0. Гол у виконанні Ярмоленка став третім у поєдинку.

Зазначимо, що це третій гол Ярмоленка за "Боруссію" після переходу в німецький клуб. До цього він по одному разу відзначився в Лізі чемпіонів і Бундеслізі.