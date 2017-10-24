Ярмоленко розповів, чому не зіграв в останньому матчі "Боруссії"

Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому не вийшов на поле в матчі Бундесліги проти "Айнтрахта".

"Зі здоров'ям, на щастя, все нормально. Вся справа у конкуренції – вона в "Боруссії" на моїй позиції дуже висока, і тренер обирає найкращих виконавців. Якщо він мене не поставив, значить, потрібно ще більше тренуватися. Причини завжди треба шукати в собі.

Читайте такожШевченко викликав шістьох легіонерів на наступний матч збірної УкраїниПопередні два матчі я провів трохи нижче свого рівня. Не можу сказати, що в поєдинку з тим же "Лейпцигом" грав погано, але у мене були моменти, а я їх не реалізував. Забив би - сказали, що провів хороший матч. Але раз не забив, а команда програла, то цей поєдинок, звичайно, пішов в пасив.

Потім була зустріч в Лізі чемпіонів. Начебто непогано провів перший тайм, але після перерви зіграв набагато гірше. Тож я добре розумію рішення тренера. Буду працювати і доводити, що заслуговую грати в основному складі.

Ми дуже переживаємо, що провели серію невдалих ігор. На старті чемпіонату команда перемагала, забивала по три і по п'ять, але в результаті розгубила п'ять очок відриву в таблиці. Втім, у футболі бувають підйоми і спади. Важливо швидше здобути перемогу. Наприклад, у кубковому матчі з "Магдебургом", - цитує Ярмоленка zbirna.com.