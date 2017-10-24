Кращий гол, футболіст, тренер: хто отримав премію FIFA The Best 2017 (відео)

ФІФА оголосила лауреатів премії The Best 2017. Найкращим футболістом визнано Кріштіану Роналду ("Реал"). Найкращою футболісткою стала Ліке Мартенс із"Барселони". Найкращим тренером було обрано Зінедіна Зідана, який тренує "Реал". Найкращою жінкою-тренером стала Саріна Вігман (збірна Нідерландів). Найкращим воротарем – Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"). До речі, ця нагорода вручалася вперше. Найкращими фанатами були визнані вболівальники клубу "Селтік" (Шотландія).

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Стосовно того, з яких гравців складалася б ідеальна футбольна команда цього року, то до неї увійшли: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Дані Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"/"Мілан"), Серхіо Рамос ("Реал"), Лука Модріч ("Реал"), Тоні Кроос ("Реал"), Андрес Іньєста ("Барселона"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Про цих та інших лауреатів премії - у ролику УНІАН.