Шевченко: хочу продовжувати роботу у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами і розповів, що думає про кадровий потенціал збірної.

"У нашої збірної є кістяк і є лінії, які добре укомплектовані. Але також у нас немає конкуренції на певних місцях, немає кваліфікованих гравців на цих позиціях.

За те, що команда не вийшла на ЧС-2018, беру відповідальність на себе. Ми боролися до кінця і у нас був шанс, але ми ним не скористалися. У той же час цифри говорять про те, що ми знаходимося на правильному шляху, команда прогресує.

Я хочу залишитися працювати головним тренером збірної. Далі - рішення за Виконкомом ФФУ", - сказав Шевченко.