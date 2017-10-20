Україна обігнала Бельгію в єврокубковому рейтингу асоціацій УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій оновив Рейтинг асоціацій за підсумками чергового єврокубкового тижня, де Україна випередила Бельгію і вийшла на 8-е місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дві перемоги українських клубів у єврокубкових змаганнях минулого тижня - донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і луганської "Зорі" в Лізі Європи, і нічия київського "Динамо" у Лізі Європи дозволили Україні набрати вже 4,400 балів у нинішньому сезоні, проти 4.100 у представників Бельгії, у яких залишилося 2 з 5 клубів. В України, на даний момент, залишається 3 з 5 клубів на міжнародній арені.

У свою чергу, у представників Бельгії "Андерлехт" програв в ЛЧ французькому ПСЖ (0:4), а "Зюлте-Варегем" зіграв внічию з голландським "Вітесс" в ЛЄ (1:1), що в підсумку дало Бельгії лише 0,2 бали у рейтинг.

Таким чином, сумарний бал України на даний момент 37,533 проти 37,300 - у Бельгії. Наша країна випередила конкурента в боротьбі за 8-9 місця.

У Топ-7 рейтингу асоціацій змін не відбулося. Рейтинг, як і раніше очолюють клуби Іспанії, за ними йдуть - Англія, Італія, Німеччина, Франція, Росія та Португалія.