"Зоря" обіграла берлінську "Герту" у матчі Ліги Європи

У Львові завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому луганська "Зоря" приймала німецьку "Герту" з Берліна і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань,

Матч завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм проходив у досить спокійній і рівній боротьбі, але перед самою перервою українська команда зуміла відкрити рахунок. На 42-й хвилині Сілас на силу пробив зі штрафного, і м'яч, не без допомоги рикошету влетів у ворота - 1:0.

Втім, вже на початку другого тайму гості вирівняли гру, а потім і рахунок на табло. На 56-й хвилині, після навісу з кутового Даві Зелке вистрибнув і головою відправив м'яч у ближній кут - 1:1.

Вирішальний момент у грі відбувся на 79-й хвилині. Караваєв справа увірвався в штрафну "Герти", зробив простріл і Олександр Сваток п'ятою переправив м'яч у ворота - 2:1.

Таким чином, "Зоря" набрала 6 очок (2-е місце в турнірній таблиці) після першого кола змагань і стала явним претендентом на вихід у весняну стадію змагань - плей-офф - 1/16 фіналу.