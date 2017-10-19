Мессі з'їв заховану в шкарпетці таблетку під час матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі опинився в центрі уваги після того, як під час матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Олімпіакосом» (3:1) дістав щось із гетри і з'їв. Сталося це на 10-й хвилині гри. Як повідомляє Marca з посиланням на Catalunya Ràdio, мова йде про таблетку глюкози.

Як повідомляв УНІАН, у цій же зустрічі Ліонель Мессі на 61-й хвилині забив гол, який став для аргентинця 100-м в єврокубках. Через три хвилини він же віддав гольову передачу на Луку Діня, забив третій м'яч «Барселони».