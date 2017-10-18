Новий контракт Фонсеки з "Шахтарем" буде залежати від результатів у Лізі чемпіонів

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про зацікавленість іноземних клубів головним тренером "Шахтаря" Паулу Фонсекою, а також про те, як буде прийматися рішення про новий контракт португальського фахівця.

"Я теж читав у ЗМІ, що багато клубів цікавляться Фонсекою. Я думаю, що це дуже добре. Чим більше клубів будуть цікавитися нашим тренером, тим більше це буде означати, що ми прийняли правильне рішення.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: Все тривало до видалення РакицькогоТому, дай Бог, щоб вартість наших футболістів і тренерського штабу зростала. Це буде означати, що ми на правильному шляху.

А що стосується переговорів, то головна оцінка будь-якого тренера – це ігри з серйозними командами, а найсерйозніші команди сьогодні – у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тому, за результатами групового етапу ЛЧ будуть зроблені висновки і буде прийматися рішення", – сказав Палкін в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

Як раніше повідомляв УНІАН, "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Феєноордом" у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Це стало першою перемогою "Шахтаря" над голландськими клубами за історію.