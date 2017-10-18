Гвардіола присвятив перемогу "Манчестер Сіті" заарештованим каталонцям

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола присвятив перемогу свого клубу над "Наполі" (2:1) в матчі Ліги чемпіонів заарештованим каталонським сепаратистам.

"Це підходящий момент для того, щоб присвятити їм перемогу. У Каталонії ми показали, що громадянство стоїть вище будь-яких інших ідей. Ці рухи займалися тим, що висловлювали свої ідеї, вони боролися за те, чого ми хочемо.

Зараз ситуація така, як вона є. Я сподіваюся на те, що скоро їх звільнять", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що іспанський суд ухвалив заарештувати двох лідерів сепаратистського руху в Каталонії – Жорді Санчеса і Жорді Куішарта.

Слідство стверджує, що вони готувалися здійснити бунт з подальшим виходом Каталонії зі складу Іспанії.

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола - легенда іспанської "Барселони" як гравець (виступав у 1990-2001 роках) і як тренер (керував клубом в 2008-2012).