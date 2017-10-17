Бойовики ІДІЛ погрожують терактами під час ЧС-2018 в Росії (фото)

Терористичне угрупування «Ісламська держава» погрожує терактами під час проведення чемпіонату світу по футболу-2018, який відбудеться в Росії.

Про це повідомляє The Daily Mail.

На пропагандистському плакаті на тлі стадіону зображений бойовик з автоматом в руках, а також стилізована бомба. Крім того, в колаж вписаний офіційний символ проведення ЧС. Напис «Подождите нас» під картинкою виконаний російською мовою.

Крім того, минулого тижня терористи опублікували ще один постер з простріленими зображеннями президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, в серпні бойовики ІДІЛ пригрозили новими атаками в Ірані. Крім того, терористи закликали іранську молодь до повстання.

Чемпіонат світу з футболу планують провести в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Фінал відбудеться на стадіоні «Лужники» в Москві.