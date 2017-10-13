"Шахтар" обіграв "Ворсклу" в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

У Харкові завершився матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" обіграв полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:2.

При цьому донеччани вигравали по ходу гри з рахунком 2:0, але дозволили супернику зрівняти результат.

Початок матчу повністю виявився на стороні донеччан. Після низки невдалих атак. на 21-й хвилині ювелірний пас від Алана Патріка призвів до того, що Ромеро Марлос на прийомі пройшов Ткаченко й з-під двох захисників відправив м'яч у ворота. А за 15 хвилин, на 36-й, Тайсон зробив передачу на лівий фланг на хід Ісмаїлі, бразилець зробив простріл на дальню штангу і Факундо Феррейра розстріляв ворота голкіпера "Ворскли" Олександра Ткаченка - 2:0.

Втім, ще в кінцівці першого тайму полтавчани забили перший гол. На 42-й хвилині Петряк втратив м'яч у центрі поля і Шарпар відразу зробив класну передачу на хід Юрію Коломойцу. Форвард не став зближуватися з голкіпером, а точно пробив повз нього. Вже у другому таймі, на 57-й хвилині, Ребенок з лівого флангу вирізав м'яч на лінію воротарського майданчика і зіграв на випередження Юрій Коломоєць відправив м'яч у ворота. Знову мала місце помилка в передачі у гравців "Шахтаря" в центрі поля (Марлос).

Тим не менш, останнє слово в цьому матчі було все-таки за гірниками. На 82-й хвилині Марлос знайшов перед штрафним "Ворскли" Бланко-Ліщука і той у дотик вивів на забійну позицію Факундо Феррейру, який точно пробив повз голкіпера, оформивши дубль - 3:2.

Таким чином, "Шахтар" набрав 31 очко і продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю ліги.