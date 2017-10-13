Агент Луческу: тренер залишається біля керма збірної Туреччини

15:05, 13 жовтня 2017
Футбол
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Тренера залишили незважаючи на провал команди у відборі на ЧС-2018.

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Наставник збірної Туреччини Мірча Луческу продовжить роботу з національною командою, повідомляє Спорт день за днем.

«Так, Федерація футболу Туреччини вже офіційно підтвердила, що продовжує співпрацю з Луческу», – заявив агент 72-річного фахівця Аркадій Запорожан.

Луческу очолив національну збірну Туреччини в серпні, але не зміг вивести її на ЧС-2018. В одній відбірковій групі з командою України збірна Туреччини посіла 4-е місце услід за нашою командою.

Угоду тренера та федерації у серпні було підписано за схемою «2+1». Відповідно, Луческу зможе відпрацювати повністю відбірковий цикл до Євро-2020, а також отримає можливість готувати команду до фінального турніру Євро у разі потрапляння команди на турнір.

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Теги: #ЧС-2018 кваліфікація#Луческу залишається у керма збірної Туреччини