Агент Луческу: тренер залишається біля керма збірної Туреччини

Наставник збірної Туреччини Мірча Луческу продовжить роботу з національною командою, повідомляє Спорт день за днем.

«Так, Федерація футболу Туреччини вже офіційно підтвердила, що продовжує співпрацю з Луческу», – заявив агент 72-річного фахівця Аркадій Запорожан.

Луческу очолив національну збірну Туреччини в серпні, але не зміг вивести її на ЧС-2018. В одній відбірковій групі з командою України збірна Туреччини посіла 4-е місце услід за нашою командою.

Угоду тренера та федерації у серпні було підписано за схемою «2+1». Відповідно, Луческу зможе відпрацювати повністю відбірковий цикл до Євро-2020, а також отримає можливість готувати команду до фінального турніру Євро у разі потрапляння команди на турнір.