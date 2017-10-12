Стали відомі три вірогідних суперника збірної України в спарингах у листопаді
Команда Андрія Шевченка може зіграти зі Словаччиною, Швейцарією або Коста-Рікою.
Федерація футболу України розглядає різні варіанти для проведення товариського матчу в листопаді.
Як стало відомо Футбол 24, збірна України в листопаді 2017 року може зіграти товариський матч зі Словаччиною, Коста-Рікою або Швейцарією. Зараз мінімум ці три збірні розглядаються ФФУ для спарингу.
Читайте такожШовковський: збірна України не входить у число найсильніших команд Європи і не гідна бути представлена на ЧСНайбільш вірогідним на сьогодні виглядає товариський матч зі збірною Словаччини. Словаччина хоче провести гру в Україні, що дуже зручно і для нашої команди.
Варіант з Коста-Рікою менш імовірний через чималі фінансові умови суперника. Також розглядається варіант спарингу зі збірною Швейцарії.
Не виключено, що збірна України проведе два товариських матчі в листопаді, якщо будуть підібрані два суперники для спарингів. Базовими датами матчу (або матчів) розглядаються дати ФІФА для ігор плей-офф відбору на ЧС-2018 – 10-е і 14 листопада.
Нагадаємо, що про проведення товариського матчу збірної України в листопаді попросив Андрій Шевченко, який залишається на посаді головного тренера.