Стали відомі три вірогідних суперника збірної України в спарингах у листопаді

Федерація футболу України розглядає різні варіанти для проведення товариського матчу в листопаді.

Як стало відомо Футбол 24, збірна України в листопаді 2017 року може зіграти товариський матч зі Словаччиною, Коста-Рікою або Швейцарією. Зараз мінімум ці три збірні розглядаються ФФУ для спарингу.

Читайте такожШовковський: збірна України не входить у число найсильніших команд Європи і не гідна бути представлена на ЧСНайбільш вірогідним на сьогодні виглядає товариський матч зі збірною Словаччини. Словаччина хоче провести гру в Україні, що дуже зручно і для нашої команди.

Варіант з Коста-Рікою менш імовірний через чималі фінансові умови суперника. Також розглядається варіант спарингу зі збірною Швейцарії.

Не виключено, що збірна України проведе два товариських матчі в листопаді, якщо будуть підібрані два суперники для спарингів. Базовими датами матчу (або матчів) розглядаються дати ФІФА для ігор плей-офф відбору на ЧС-2018 – 10-е і 14 листопада.

Нагадаємо, що про проведення товариського матчу збірної України в листопаді попросив Андрій Шевченко, який залишається на посаді головного тренера.