Визначився склад 1-го кошика на жеребкуванні чемпіонату світу-2018
18:56, 11 жовтня 2017Футбол
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До складу восьми "сіяних" збірних увійшли чемпіони світу німці та росіяни на правах господарів.
Діючий чемпіон світу збірна Німеччини розташується у першому кошику / Reuters
Визначився список команд, які потрапили у 1-й кошик на жеребкуванні фінальної частини чемпіонату світу-2018.
До складу топ-8 "сіяних" на увійшли 8 збірних - Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Франція і господар чемпіонату Росія.
Склад 2-го, 3-го і 4-го кошиків буде визначений пізніше, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Жеребкування групового етапу фінальної частини ЧС-2018 відбудеться 1 грудня у Москві. В ході жеребкування 32 учасники будуть поділені на 8 груп по 4 команди.
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