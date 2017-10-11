Визначився склад 1-го кошика на жеребкуванні чемпіонату світу-2018

Визначився список команд, які потрапили у 1-й кошик на жеребкуванні фінальної частини чемпіонату світу-2018.

До складу топ-8 "сіяних" на увійшли 8 збірних - Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Франція і господар чемпіонату Росія.

Склад 2-го, 3-го і 4-го кошиків буде визначений пізніше, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Жеребкування групового етапу фінальної частини ЧС-2018 відбудеться 1 грудня у Москві. В ході жеребкування 32 учасники будуть поділені на 8 груп по 4 команди.