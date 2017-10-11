21 рік тому Ахметов став президентом ФК "Шахтар"

11 жовтня 1996 року президентом футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) став Рінат Ахметов, повідомляє офіційний сайт гірників.

За цей час клуб завоював 29 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА, 10 чемпіонських титулів, 10 Кубків і 8 Суперкубків України. Це розкішна «Донбас Арена», яку по праву вважають одним з найбільш сучасних і комфортних стадіонів світу. Це гімн Ліги чемпіонів, до якого вболівальники донецького клубу давно звикли.

Сьогодні «Шахтар» – лідер українського футболу, який з року в рік гідно представляє країну в єврокубках. Це клуб, який виховав десятки футболістів для національної збірної України і завоював серця мільйонів уболівальників у всьому світі. Це команда, яка ставить перед собою максимальні цілі і завжди прагне тільки до перемоги.