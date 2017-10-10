Молодіжна збірна України зіграла внічию з Голландією у відборі на Євро-2019
20:08, 10 жовтня 2017Футбол
23
За "молодіжку" відзначився Віктор Коваленко, який ще вчора виходив на поле у складі головної команди країни.
Україна - Голландія - 1:1 / ФФУ
Молодіжна збірна України провела матч 3-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2019 (U-21).
У Києві на «Оболонь-Арені» підопічні Олександра Головка приймали однолітків з Голландії. Поєдинок завершився внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Рахунок на 29-ій хвилині відкрив Віктор Коваленко, який напередодні посилив молодіжну збірну, повернувшись з розташування головної команди країни.
На 62-й хвилині рахунок зрівняв гравець «Аякса» Джастін Клюйверт.
Після трьох ігор молодіжна збірна України з 5 очками посідає четверте місце в групі. Суперниками українців по групі є збірні Англії, Голландії, Шотландії, Латвії та Андорри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter