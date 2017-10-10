Молодіжна збірна України зіграла внічию з Голландією у відборі на Євро-2019

Молодіжна збірна України провела матч 3-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2019 (U-21).

У Києві на «Оболонь-Арені» підопічні Олександра Головка приймали однолітків з Голландії. Поєдинок завершився внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рахунок на 29-ій хвилині відкрив Віктор Коваленко, який напередодні посилив молодіжну збірну, повернувшись з розташування головної команди країни.

На 62-й хвилині рахунок зрівняв гравець «Аякса» Джастін Клюйверт.

Після трьох ігор молодіжна збірна України з 5 очками посідає четверте місце в групі. Суперниками українців по групі є збірні Англії, Голландії, Шотландії, Латвії та Андорри.