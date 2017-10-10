Феррейра: Мета "Шахтаря" — перемога в УПЛ, недооцінки "Ворскли" не буде

У п'ятницю, 13 жовтня на ОСК Металіст у Харкові відбудеться головний матч майбутнього туру УПЛ між "Шахтарем" і "Ворсклою". За кілька днів до поєдинку своєю думкою про майбутню гру поділився з Football.ua нападник "Шахтаря" Факундо Феррейра:

- Враховуючи поточне становище "Ворскли" в турнірній таблиці і те, що абсолютно всі команди чемпіонату по-особливому готуються до матчів з "Шахтарем", у них звичайно ж буде додаткова мотивація до гри. Але нам потрібно думати перш за все про свої сили і підготуватися до матчу максимально добре. Ми впевнені, що гра буде дуже складною, але я не думаю, що це буде той матч, який визначить місце в турнірній таблиці. Ми граємо вдома і те, що ми повинні зробити – це зіграти на нашому рівні, в нашому стилі і перемогти", - зазначив Феррейра.

"Ворскла — дуже організована команда. Гравці перебувають в гарному фізичному стані. У розпорядженні команди є гравці, які грають в атакуючий футбол, але в першу чергу ми повинні думати про себе, про свій стан і зіграти на максимумі своїх можливостей", - додав гравець.

На питання про те, що гра відбудеться відразу після матчів збірних і це може стати плюсом для Ворскли, Феррейра зазначив: "Так, у нашій команді багато збірників. Можливо, вони повернутися трохи втомленими, але у нас є достатньо кваліфікованих гравців у запасі і, якщо виникнуть якісь проблеми, завжди можна буде знайти гідну заміну. Тому не думаю, що це стане плюсом для "Ворскли".

А говорячи про те, що "Шахтар" грає з високою лінією оборони і чи не легше суперникам у такій ситуації грати на контратаках, зауважив: "Я не думаю, що нашому супернику буде легше атакувати. Незважаючи на те, що лінія оборони досить висока, але це не гарантує того, що атакувати буде простіше. Наші гравці дуже добре володіють тактикою захисту саме такого стилю. Тому незважаючи на те, що за спиною захисників з'являється більше простору, все буде не так просто. У нас була схожа ситуація у грі проти "Манчестер Сіті", вони теж захищалися дуже високо, але було непросто відправляти туди м'ячі.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Ворскла" пройде в Харкові на ОСК Металіст 13 жовтня. Початок гри о 19.00. Квитки на матч першої і третьої команди чемпіонату вже у продажу.