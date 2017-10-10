Збірна Австралії стала черговим учасником ЧС-2018 (відео)

У Сіднеї (Австралія) завершився матч плей-офф чемпіонату світу-2018 з футболу між збірними Австралії та Сирії, в якому перемогу здобули господарі полі і за сумою двох матчів вийшли у фінальний турнір, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Матч у Сіднеї завершився з рахунком 2:1, у той час як перша гра - 1:1.

Читайте такожЗбірні Ісландії та Сербії вибороли путівки на ЧС-2018 (результати всіх матчів)Примітно, що основний час гри також завершився з рахунком 1:1, і все вирішив гол австралійців в овертаймі, на 109-й хвилині.

Героєм матчу став нападник клубу «Мельбурн Сіті» і збірної Австралії Тім Кехілл, відомий в Європі за виступами за англійські "Міллуол" і "Евертон".

На рахунку гравця дубль в цьому матчі. Він забивав голи на 13-й і 109-й хвилинах.