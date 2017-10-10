Ярмоленко про матч з Хорватією: Було важко зібратися після першого голу (фоторепортаж)

Хавбек збірної України Андрій Ярмоленко поділився своєю думкою про вирішальну поразку від збірної Хорватії в кваліфікації ЧС-2018, повідомляє Terrikon.

На питання про те, що після першого тайму команду наче підмінили і з чим це пов'язано, гравець відповів:

- Не знаю. Може, сил не вистачило. Важко сказати, знаєте. Видно, що у збірної Хорватії гравці дуже високого рівня. Допустили одну помилку в обороні, пропустили гол, а потім було важко зібратися.

На уточнююче питання, чи важко було зібратися після першого гола, або вже другий добив, гравець зауважив:

- Після першого. Коли пропустили другий, стало зрозуміло, що нам буде важко забити три м'ячі. У другому таймі моментів практично не виникало.

- У нас був план на гру - не давати грати центральних півзахисників. Ракітіч, Модрич - це їхня найсильніша лінія. Ми з ними грали персонально. У другому таймі десь недопрацювали. Модріч тільки розвернувся і відразу віддав передачу як рукою. Так вони забили, - підсумував гравець збірної України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла у вирішальному матчі відбору ЧС-2018 команди Хорватії з рахунком 0:2.