Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу в Росії, програвши в останній грі відбору Хорватії

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч останнього, 10-го туру групового етапу кваліфікації ЧС-2018 з футболу. Збірна Хорватії обіграла збірну України і посіла друге місце в групі I, яке дає хорватам право зіграти у стикових матчах.

Поєдинок Україна - Хорватія завершився з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українську збірну влаштовувала тільки перемога. Лише такий результат влаштовував і хорватів, які в разі нічиєї залишилися б дев'ятою зайвою командою серед тих, хто посів другі місця.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. І якщо у стартові 15 хвилин гості намагалися нав'язати свій футбол, то потім українська збірна, яку підштовхували трибуни переповненого 70-тисячника, мала ряд моментів для взяття воріт. Мабуть, найреальніший шанс до перерви мав Коноплянка, який після пасу Ярмоленка не зміг забити з близької відстані.

Другий тайм знову активніше почали гості, та на цей раз вони домоглися успіху. На 62-й хвилині Модріч зробив м'який навіс в штрафний української збірної, і Крамарич головою вразив нижній кут воріт П'ятова. Пройшло всього 8 хвилин, і той же Крамарич зробив дубль, цього разу скориставшись пасом Ракітіча.

Заміни, тут же зроблені Андрієм Шевченком, виявилися неефективними.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, по якій можна простежити за ходом гри.

Українці посіли третє місце в групі і не потрапили на чемпіонат світу в Росію.