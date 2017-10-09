Збірна України прогулялася по Подолу перед матчем з Хорватією (відео)

Гравці і тренерський штаб національної збірної України з футболу здійснили прогулянку в день матчу проти команди Хорватії, повідомляється на YouTube-каналі Федерації футболу України.

Команда вийшла з готелю, розташованого біля Поштової площі, і пройшлася пішки по вулиці Сагайдачного у бік Контрактової площі.

Під час прогулянки головний тренер команди Андрій Шевченко встиг поговорити з рядом гравців, зокрема з юним гравцем плтавской "Ворскли" Миколою Матвієнком (права на футболіста належать донецькому "Шахтарю"), який незважаючи на свій вік, у цьому році виходив на поле у складі команди у всіх матчах.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться сьогодні, 9 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок гри - 21.45.