Збірна Польщі стала п'ятим переможцем європейської групи відбору ЧС-2018 (результати усіх матчів)
Відбулися ігри 10-го заключного туру відбору ЧС-2018.
Сьогодні в Європі відбулися матчі заключного 10-го туру групового етапу відбіркового турніру ЧС-2018, де збірна Польщі стала переможницею Групи Е і п'ятим переможцем з європейських груп, що завоювали путівки на фінальний турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Раніше достроково визначилися переможці у інших чотирьох групах.
Сьогодні поляки обіграли команду Чорногорії з рахунком 4:2, в той час як їхній основний суперник по Групі Е - команда Данії - зіграла внічию зі збірною Румунії, 1:1.
Таким чином, поляки обійшли суперника на 5 очок в підсумковій таблиці.
Чемпіонат світу-2018. Відбірковий турнір.
10-й тур.
Група С
Німеччина - Азербайджан - 5:1
Норвегія - Північна Ірландія - 1:0
Чехія - Сан-Марино - 5:0
Група Е
Польща - Чорногорія - 4:2
Данія - Румунія - 1:1
Казахстан - Вірменія - 1:1
Група F
Литва - Англія - 0:1
Словенія - Шотландія - 2:2
Словаччина - Мальта - 3:0