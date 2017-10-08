Збірна Польщі стала п'ятим переможцем європейської групи відбору ЧС-2018 (результати усіх матчів)

Сьогодні в Європі відбулися матчі заключного 10-го туру групового етапу відбіркового турніру ЧС-2018, де збірна Польщі стала переможницею Групи Е і п'ятим переможцем з європейських груп, що завоювали путівки на фінальний турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше достроково визначилися переможці у інших чотирьох групах.

Сьогодні поляки обіграли команду Чорногорії з рахунком 4:2, в той час як їхній основний суперник по Групі Е - команда Данії - зіграла внічию зі збірною Румунії, 1:1.

Таким чином, поляки обійшли суперника на 5 очок в підсумковій таблиці.

Чемпіонат світу-2018. Відбірковий турнір.

10-й тур.

Група С

Німеччина - Азербайджан - 5:1

Норвегія - Північна Ірландія - 1:0

Чехія - Сан-Марино - 5:0

Група Е

Польща - Чорногорія - 4:2

Данія - Румунія - 1:1

Казахстан - Вірменія - 1:1

Група F

Литва - Англія - 0:1

Словенія - Шотландія - 2:2

Словаччина - Мальта - 3:0